Palermo, acquisto Brunori: i tifosi rosanero si schierano. I risultati del sondaggio

L'attaccante italo brasiliano ormai ex Juventus Under 23 è stato acquistato dal Palermo Calcio nella corrente sessione di calciomercato estiva

Attaccante rapido, svelto e dotato di una buona tecnica. Matteo Brunori è chiamato a raccogliere onori ed oneri lasciati in eredità da Lorenzo Lucca - accasatosi al Pisa nel corso della corrente finestra di calciomercato estiva - nonostante abbia caratteristiche tangibilmente diverse. Nel test amichevole rosa vs neri, l'ex Entella è andato a segno battendo Pelagotti e ha ben impressionato gli addetti ai lavori per movenze palla al piede e non. La redazione di Mediagol.it ha proposto un sondaggio nel quale si chiedeva se il profilo del classe 94' può essere ideale per implementare cifra tecnica e ideologie tattiche del credo calcistico di Giacomo Filippi. I supporters del Palermo per il 48,83 % si sono espressi in favore dell'acquisto di Brunori mentre il 20,19 % di essi avrebbe preferito un altro attaccante magari con caratteristiche diverse.