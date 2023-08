Palermo, accordo con Radio Time per le radiocronache dei match dei rosanero

È stato siglato e ufficializzato l'accordo tra il Palermo FC e Radio Time anche per la stagione 2023/2024 che vedrà i rosanero in Serie B.

È Radio Time il network ufficiale del Palermo per la stagione 2023/24. Oltre alla radiocronaca in esclusiva a cura di Massimo Pisciotta, la radio avrà la possibilità, anche quest'anno, di seguire in esclusiva e da vicino i momenti più importanti del campionato e dialogare direttamente con i protagonisti della squadra, ospiti di interviste e collegamenti speciali sulle frequenze in FM, online e in tv.