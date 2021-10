Palermo, Accardi sulla via del ritorno: il difensore rosanero prossimo al rientro

Il difensore palermitano non scende in campo in una gara ufficiale dallo scorso 26 maggio, adesso sembra che il peggio sia passato

Mediagol (bf) ⚽️

Andrea Accardi non vede l'ora di poter tornare a disposizione di mister Filippi e di indossare nuovamente la maglia del Palermo. Il centrale difensivo rosanero, infatti, in questa stagione non è ancora sceso in campo a causa di una lesione al polpaccio rimediata nell'amichevole di agosto contro l'Enna. Il difensore rosanero non gioca una partita ufficiale dalla gara di play-off contro l'Avellino della scorsa stagione, adesso però il suo calvario sembra essere terminato. Il classe '95, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è tornato da Siviglia dopo un ultimo consulto e sembra essere pronto a rientrare in gruppo seppur gradualmente.

Mister Filippi era sicuro che Accardi sarebbe rientrato per l'ormai trascorsa trasferta di Monterosi, ma proprio alla vigilia di quella sfida il centrale alzò nuovamente bandiera bianca. Dalll'inizio di questa settimana ha continuato a svolgere un lavoro differenziato e scelto di tornare in Spagna. «Accardi vede riavvicinarsi il ritorno in campo, da dove è assente dal 26 maggio. L’ultimo tassello mancante, in una difesa che ormai sta per voltare le spalle all’emergenza...».