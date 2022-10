Palermo, Accardi: “Squadra costruita in quindici giorni, deve pensare a salvarsi”

Parola a Beppe Accardi . Il noto operatore di mercato è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare le tematiche più scottanti legate al momento di forma vissuto da alcuni club di Serie A e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

PALERMO- " Che il Palermo facesse fatica era scontato . La squadra è nata due mesi fa da una storia che si è chiusa con le dimissioni di Baldini . Il tecnico aveva detto che voleva andare in Serie A… poi si è dimesso ed è arrivato Corini che ha idee totalmente diverse e la squadra è stata costruita in quindici giorni. Bisogna dare il tempo di crescere, ma il Palermo non può certo vincere il campionato. Deve pensare a salvarsi ”.

CITTADELLA- "Il Cittadella è una società anomala: budget più basso della B e nessuno stress di una tifoseria che magari non ti fa lavorare con calma. E poi c’è uno dei direttori sportivi più bravi d’Italia, prende calciatori funzionali ad un calcio legato alla mentalità del Cittadella è spende poco. E non deve fare risultato a tutti i costi, anche se poi l’appetito vien mangiando ”.

NAPOLI- "Tutto dipenderà da come torneranno i giocatori del Mondiale. Non c’è interesse a parlarne oggi ma chi arriverà fino in fondo sarà chi avrà meno Nazionali impegnati in Qatar. Il Napoli ha avuto una grande capacità, sulla falsa riga del Milan dell’anno scorso ha sposato le idee dell’allenatore. Quando l’ambiente dell’azienda è sano e va verso la stessa direzione ottiene dei risultati”.