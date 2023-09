Palermo, Accardi punge Rinaudo: “Non prende giocatori da me. Con il City Group ha…”

Beppe Accardi, noto procuratore di origine palermitana, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb, per la rubrica “I giganti del calcio”. Tra le domande poste all'agente, c'è anche quella che coinvolge alcuni ex calciatori ai tempi seguiti dallo stesso Accardi, tra cui l'attuale direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo. Questo il suo pensiero:

“Non mi prendono neanche un giocatore perché non vogliono far pensare che essendo stato il loro agente magari possono agevolarmi. In questo mondo c’è sempre il sospetto. A parità di operazione è più facile che facciano un affare con un altro procuratore piuttosto che con me per evitare pensieri strani. Purtroppo viviamo nell’epoca della cattiveria”.