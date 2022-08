Palermo, Accardi ok: c’è il via libera da Siviglia, Luperini spera. Lancini…

"Giornata di ritorni e di visite per i due lungodegenti del Palermo", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che focalizza la sua attenzione sulla situazione infortuni in seno alla formazione momentaneamente affidata al tecnico della Primavera, Stefano Di Benedetto, dopo l'addio di Silvio Baldini.

Accardi è atteso nel pomeriggio a Boccadifalco per iniziare il percorso di riatletizzazione, lavoro necessario visto il lungo stop che ha visto il difensore lontano dai campi per ben tre mesi e nel pieno della preparazione estiva. Per il classe 1995 si tratta di "un ritiro da capo", scive il noto quotidiano.

Capitolo Lancini. Il difensore, che nel match del Barbera ha rimediato una botta al fianco destro, provocandone una contusione, difficilmente sarà presente nella trasferta di Coppa Italia contro il Torino di sabato 6 agosto. Il centrale sta lavorando per tentare il recupero fulmineo, ma appare difficile la sua presenza allo Stadio "Olimpico-Grande Torino", con l'esordio in campionato in programma per il 13 agosto, praticamente alle porte. Due le ipotesi per sostituire il centrale difensivo: inserire Doda dal primo minuto sulla corsia bassa di destra. spostando Buttaro al fianco di Marconi, oppure schierare Ionut Nedelcearu dal primo minuto, chiude così il GdS.