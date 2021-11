Palermo, Accardi non sta più nella pelle: “Rieccoci!”

Il difensore palermitano è tornato nella lista dei convocati dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi quasi quattro mesi

È finalmente finito il calvario di Andrea Accardi che è stato inserito da mister Giacomo Filippi nell'elenco dei convocati in vista del match di campionato contro la Paganese. Il difensore palermitano è stato fermo a lungo a causa di un infortunio, in questa stagione non ha ancora esordito e potrebbe farlo domani proprio contro i campani. Ha sofferto in silenzio il calciatore rosanero che per voltare le spalle al proprio problema fisico si è dovuto recare in quel di Siviglia, intanto non vede l'ora si scendere in campo come conferma una delle sue stories instagram.