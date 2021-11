Palermo, Accardi: “Infortunio devastante, Filippi top. Rinnovo? Devo guadagnarlo”

Le dichiarazioni del difensore del Palermo in merito all'infortunio superato e al futuro in maglia rosanero

"Colpa mia perché ho voluto giocare malgrado il parere contrario dei fisioterapisti: a Enna, in amichevole, ho sentito tirare il polpaccio. Sembrava una cosa da nulla invece mi sono procurato una lesione e il dolore lancinante come di un coltello piantato dentro. Il problema non è stato risolto subito, le fitte erano insopportabili. Per fortuna, mi ha accompagnato il fisioterapista Claudio Fici, il mio angelo custode: lo disturbavo anche di notte per confidargli ansie e tormenti. Ho avuto la certezza di farcela quando ho cominciato a correre con i compagni. Filippi ha deciso di premiarmi, dopo le sofferenze. Lo ringrazio di cuore. Appena dentro, non ho pensato ad altro che al mio calvario e ai giorni tristi che erano finiti. Filippi un uomo straordinario. Ho avuto modo di conoscerlo profondamente durante le mattinate allo stadio per la convalescenza. Tornava dalle trasferte alle sei e dopo due ore già studiava la partita successiva. Una dedizione che merita rispetto e ammirazione. Del resto, i risultati parlano, e parleranno, da soli. L’ambizione che avevo da bambino era il desiderio di indossare sempre e solo la maglia rosanero. Contratto?Ricomincio da zero, la squadra va a mille ed è quello che conta. Una volta in condizione, mi giocherò il posto con gli altri. Di certo, non mi arrendo e farò tutto per meritare il rinnovo. Bari? È la capolista, ma anche Avellino e Catanzaro sono ben strutturate e poi non dimentichiamo la Turris, spensierata e con un bel gioco. Una mina vagante".