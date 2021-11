Palermo, Accardi festeggia il ritorno in campo: “Finalmente l’incubo è finito”

Il post con cui il difensore palermitano ha festeggiato il ritorno in campo dopo un periodo di sosta forzata infinito che lo aveva tenuto lontano dai campi

Nel finale, il tecnico nativo di Partinico ha dato modo a diversi ragazzi di scendere in campo, con l'esordio del classe 2004 Enrico Mauthe e il ritorno dopo la lunga assenza del classe 96' Andrea Accardi. L'infortunio rivelatosi più grave del previsto ha tenuto il difensore ai box per diversi mesi.

Proprio Accardi al termine del match ha dedicato un messaggio sui social, sottolineando come fosse fondamentale per lui tornare in campo e tornare ad onorare i colori rosanero.