Palermo: Accardi è l’unica “bandiera”, ma attende ancora il rinnovo

Andrea Accardi, in scadenza il 1 luglio 2022, è tutt'oggi in attesa di rinnovo

"Accardi è l’unica ‘bandiera, ma aspetta ancora il rinnovo". Titola così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" che punta i riflettori su Andrea Accardi : unica bandiera del Palermo, in scadenza di contratto e in attesa di rinnovo.

"Il ritorno tra i cadetti cambia il concetto di liste rispetto a quelle avute fino agli scorsi due anni - prosegue il quotidiano. Il regolamento, infatti, lascia 18 slot per gli over 23 e due calciatori con almeno quattro anni consecutivi di militanza in squadra: ovvero, le cosiddette "bandiere".

Il Palermo, dopo il fallimento e la rifondazione avvenuta 3 anni fa, non potrebbe godere di questo diritto. Tuttavia, stando quanto comunicato dalla Lega B,conterebbero anche gli anni della precedente società. Accardi così, risulterebbe l’unico della rosa ad avere tre anni di permanenza in questo Palermo, più altri due nel vecchio - oltre gli anni nelle giovanili. In virtù di ciò il rinnovo di Accardi non occuperebbe posti nelle liste.