Palermo, Accardi e Lancini intoccabili: è caccia all’ultimo centrale

Il Palermo è alla ricerca di un centrale difensivo che possa permettere all'intero reparto di consolidarsi definitivamente

Nel finale della scorsa stagione la difesa del Palermo era stata senza dubbio uno dei punti di forza dei rosanero che nel corso dei playoff si era dimostrato a tratti impenetrabile. La dirigenza del club di Viale del Fante punta fortemente un centrale difensivo per chiudere al meglio la campagna acquisti. Infatti, a prescindere da quale sarà il futuro dei tre esuberi, resta comunque uno slot vuoto che dovrà essere riempito con un centrale magari mancino e che abbia doti importanti in impostazione. In attesa del ritorno dall'infortunio di Accardi e considerando Lancini intoccabile, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', serve trovare il terzo centrale. Marong è senza dubbio un talento e si giocherà un posto per quel ruolo ma al momento non ha brillato per prestazioni, mentre Marconi chissà che prima del termine del mercato non si accasi da un'altra parte. Da qui alla chiusura della sessione estiva di calciomercato si proverà a intervenire per completare il reparto arretrato, contro il Picerno (volendo chiudere un occhio sul gol subito), si sono materializzate troppe disattenzioni evitabili.