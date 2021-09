Palermo, Accardi ancora out: il programma di recupero e la sfida al Catanzaro

Il difensore rosanero sarà costretto a rimanere ai box almeno per altre tre gare

Ancora niente da fare per Accardi.

Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulle condizioni fisiche di Andrea Accardi e sul suo rientro in campo. La lesione al polpaccio che da oltre un mese tormenta il difensore palermitano non fa dormire sogni tranquilli al tecnico Giacomo Filippi. Questo perché il classe '95 è, nella testa dell'allenatore di Partinico, uno dei tasselli imprescindibili del suo mosaico difensivo. Leader dentro e fuori dal campo, l'apporto del ventiseienne è mancato in maniera estremamente rilevante alla retroguardia rosanero, specialmente nell'ultimo confronto esterno con il Messina dove la diga davanti a Pelagotti non ha brillato in maniera eccessiva.

"La tabella di marcia prevede un lavoro differenziato nei giorni che porteranno a Palermo-Monopoli di coppa, in programma mercoledì". Prosegue così il quotidiano, che sottolinea in maniera marcata come il rientro in campo di Accardi non si possa ancora considerare imminente. Decisiva sarà la settimana di avvicinamento alla sfida di Coppa Italia contro il Monopoli, quando il centrale di difesa dovrebbe aver completato il programma di recupero ed essere inserito in gruppo in vista dell'importante appuntamento casalingo di domenica 19 settembre contro il Catanzaro.

Accardi, dunque, punta in maniera decisa alla sfida contro la matricola Monterosi per rientrare pienamente a disposizione di Filippi, andando a colmare un vuoto che, attualmente, vede anche fuori Buttaro - che contro il Taranto sconterà l'ultimo turno di squalifica - e Pertti, ancora out per l'edema all'occhio ancora non completamente scomparso.