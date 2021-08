Palermo, abbonamenti 2021/22: stipula solo turno fisico allo stadio, no online

Descrizione: Come fare l’abbonamento se ci si trova in vacanza o impossibilitati ad andare al “Renzo Barbera”

Il lancio della campagna abbonamenti del Palermo ha colto di sorpresa i tifosi. Le limitazioni Covid hanno spinto il club a pensare ad una soluzione alternativa per non ritrovarsi con un grosso problema da gestire in caso di passaggio in “Zona gialla”, con più titoli d’accesso venduti rispetto ai 2500 posti consentiti dai limiti Covid per gli stadi. Così gli abbonamenti messi in vendita saranno solo 2500 e la prevendita sara riservata ai 10.446 abbonati della stagione 2019/20 (in “zona bianca” saranno comunque venduti anche i biglietti per tutte le partite casalinghe).