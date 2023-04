Palermo, a Venezia gol lampo Brunori: è il terzo tra campionato e Coppa Italia

Il gol più veloce è stato siglato da Brunori in occasione dell'esordio stagionale contro la Reggiana di Diana con l'attaccante ex Juventus che, dopo tre minuti, ha indirizzato la gara sul binario rosanero. L'altra rete flash è arrivata contro il Modena su calcio di rigore messo a segno al nono minuto. "Il gol di Venezia è l’unico a non essere risultato determinante per una vittoria, dato che con le due emiliane erano arrivati altrettanti successi, ma ha confermato per l’ennesima volta la determinazione e il carattere di Brunori, nonché la sua centralità nell’attacco del Palermo", chiosa il Gds.