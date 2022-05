Palermo, a un passo dalla finale: Baldini è l’uomo in più. Le mosse vincenti…

Dopo la vittoria per 3-0 conquistata a Salò nella semifinale d'andata, il Palermo è ad un passo dalla finale playoff

"Vittorie, carisma e scelte giuste. Palermo, Baldini è l’uomo in più". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Una corsa nel segno del destino. Baldini vuole la B e adesso la vede, lì, a portata di mano. Il penultimo ostacolo non è ancora superato, ma il Palermo ha dato un segnale chiaro".

Reduce dalla vittoria per 3-0 conquistata in occasione della semifinale d'andata dei Playoff di Serie C, Silvio Baldini ha scelto di riconfermare tutti e di puntare ancora una volta sui "titolarissimi", ottenendo un successo netto ed importante in vista del match di ritorno. "La forza nella sua squadra l’ha trovata proprio puntando sullo zoccolo duro, Baldini [...] I numeri sono tutti a favore del tecnico toscano", si legge. Nove vittorie, sei pareggi e due sconfitte da gennaio nella regular season, con il Palermo che ha fatto il suo ingresso agli spareggi come la terza miglior squadra del Girone C, dietro solo a Bari (34 punti contro i 33 del Palermo) e Catanzaro (36 punti).

Ma non solo; oggi i rosanero vantano un'imbattibilità di quattordici partite di fila e vanno a segno da ventuno gare consecutive. L'ultima in cui il Palermo non ha timbrato il cartellino è stata all’esordio di Baldini in quel di Catanzaro, squadra che il tecnico potrebbe affrontare ancora una volta in finale (0-0 il risultato maturato all'andata contro il Padova).

Quattro le "mosse vincenti" analizzate dal noto quotidiano. Massolo tra i pali, un vero e proprio valore aggiunto, che ora si scopre anche para-rigori; Brunori, già nella storia del club con le 27 reti messe a segno nel corso della stagione, che nei playoff si sta confermando; il "dodicesimo uomo"Soleri e i dodici gol messi a segno da subentrato. Una vera e propria sentenza. E infine la marcia super in trasferta, con le cinque vittorie esterne di fila centrate e i sette gol nelle tre partite playoff.