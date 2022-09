Palermo, a Reggio si è inceppato pure l’attacco: primo zero alla voce gol segnati

"Il primo zero alla voce gol segnati non fa paura. Però, in un Palermo che ha sempre trovato la via della porta, la Serie B sbatte in faccia una cruda realtà: segnare tra i cadetti è decisamente più difficile", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul pacchetto offensivo della squadra di Eugenio Corini. Lo sa bene Brunori che in SerieB ha fatto parecchia fatica prima dell'esplosione in rosanero. L'interrogativo di Corini è come poter ovviare ad un'eventuale giornata storta del proprio numero nove, come in occasione della trasferta di Reggio Calabria. "Se col 4-2-3-1 si sono creati pericoli con gli esterni, col 4-3-3 chi sono i possibili cannonieri ombra?", si legge sul Gds.