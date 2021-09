Palermo, a Radio Time le radiocronache delle partite

L'emittente radiofonica palermitana garantirà le dirette radiofoniche di tutti i match della formazione rosanero

L’emittente radiofonica RadioTime si è aggiudicata l’esclusiva per le radiocronache delle partite del Palermo. Il bando inizialmente era andato deserto poiché nessuna radio di Palermo aveva acquistato i diritti e così l’azienda palermitana ha avanzato la sua proposta. Tutte le restanti partite del club rosanero potranno essere seguite dunque in FM su RadioTime. Un annuncio importante, reso noto anche dallo stesso direttore di Radio Time, MassimoPisciotta. Quest'ultimo, tramite i suoi canali social, ha voluto presentare la squadra radiofonica a seguito di tali trasmissioni, lasciando trasparire una spiccata fiducia per l'annata sportiva rosanero che la Radio si appresta a commentare.