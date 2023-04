Palermo, a Parma pagato l’approccio nella ripresa: playoff ancora alla portata

Giornata amara per il Palermo in quel di Parma . La compagine rosanero esce sconfitta dal "Tardini" nello scontro diretto per i playoff, per i ducali decisiva la rete di Coulibaly arrivata dopo il momentaneo pareggio di Soleri nel primo tempo. "La personalità di giocarsi a viso aperto uno scontro diretto contro una squadra forte, in trasferta e senza sette titolari, non è certo mancata". Apre il quotidiano "La Repubblica", nella sua edizione siciliana.

Nella ripresa l'approccio è diverso. Timido, ma mai domo, il Palermo prova a costruire gioco con risultati diversi da quelli della prima frazione. A poco sono serviti i cambi, in primis quelli di Brunori e Vido per provare a smuovere il reparto offensivo in difficoltà. L'obiettivo playoff resta decisamente alla portata per i rosanero, non solo per la prestazione comunque positiva vista al "Tardini". Così, la sconfitta contro gli emiliani per 2-1, che ricaccia il Palermo fuori dalla zona play- off — seppur a pari merito con la Reggina e a tre punti dal Pisa - sembra figlia di un film già visto in altre partite: una gara positiva, ma con poca cattiveria nei momenti chiave". Prosegue così il noto quotidiano. La contemporanea sconfitta delle concorrenti sopracitate, il Palermo è nono a pari punti con i calabresi e con due punti in meno rispetto al Parma e tre ai toscani.