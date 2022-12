Palermo, a Ferrara i rosa recuperano uno svantaggio per la prima volta in campionato

Il Palermo non aveva mai ottenuto un punto dopo aver subito uno svantaggio

"Per la prima volta i rosanero centrano una rimonta" . Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul pareggio ottenuto sul campo della Spal da parte della formazione allenata da Eugenio Corini .

Come suggerisce lo stesso titolo, nell'attuale campionato di Serie B ogni rete incassata dal Palermo che ha portato il vantaggio alla squadra avversaria si è rivelata probabilmente decisiva a livello psicologico per la compagine rosanero, incapace di portare a casa un risultato positivo al termine dei novanta minuti di gioco. A Ferrara, per la prima volta nella stagione, il Palermo è riuscito a rimontare e a muovere la classifica, con il gol di Meccariello recuperato dalla splendida firma del solito Matteo Brunori.