Palermo, a Chiavari in sintetico: la vittoria di Avellino e quel tabù già sfatato

Il Palermo di Silvio Baldini affronterà l'Entella nell'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C su un campo in terra sintetica

"Un tabù sfatato, quello del campo sintetico. Lì dove il Palermo in questa stagione sembrava non riuscire mai a vincere, è arrivata la vittoria forse più pesante dell'intero campionato: quella con cui Baldini ha interrotto il proprio digiuno di successi esterni, nello scontro diretto con l’Avellino al Partenio-Lombardi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul prossimo impegno dei rosanero nei playoff di Serie C.