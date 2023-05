Palermo a caccia di under: in lista solo Gomes, Buttaro e Aurelio. Elia-Sala…

E' il caso di Sala ed Elia, entrambi classe 1999 ed in procinto di passare dalla lista under a quella over. Il futuro dei due esterni, approdati nel capoluogo siciliano la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a favore dei rosanero e contro-opzione a favore di Sassuolo e Atalanta, resta infatti tutto da scrivere. "Un capitolo a parte merita il terzo classe ‘99 in organico, vale a dire Graves. [...] la società crede in lui come perno del futuro. Corini proverà a inserirlo gradualmente nell’undici titolare, valutando quale possa essere il ruolo in cui si trova meglio", si legge.

Con il passaggio tra gli over di Sala, Elia e Graves - e con i probabili addii di Bettella e Orihuela - restano in tre i rosanero che inizieranno la prossima stagione nella lista under: si tratta di Buttaro (2002), Gomes e Aurelio (2000), oltre al terzo portiere Grotta (2004). Anche Silipo, Doda e Marong, che rientreranno dai rispettivi prestiti, occuperebbero un posto tra gli under, ma il loro futuro sarà con ogni probabilità ancora lontano da Palermo.

Per quanto riguarda la lista over, il Palermo inizierebbe il 2023/24 con i seguenti giocatori: i portieri Pigliacelli e Massolo: i difensori Graves, Marconi, Mateju, Nedelcearu e Sala; i centrocampisti Broh, Damiani, Saric, Segre. Stulac, Verre, Elia e Valente; gli attaccanti Brunori, Di Mariano e Soleri. Ragion per cui, qualcuno dovrà necessariamente preparare le valigie per far posto ai nuovi innesti. Dell'elenco non fanno parte Lancini (svincolato dal prossimo 30 giugno), i rientranti (ma fuori dai piani di Corini e del club) Devetak, Crivello e Fella, e quei calciatori per cui la società non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto, ovvero Masciangelo, Vido e Tutino.