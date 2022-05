Palermo, a Baldini servono i 23 titolari: tra fatica e diffide verso la FeralpiSalò

Dieci i diffidati e diversi i giocatori a secco di energie in vista dell'importantissimo doppio confronto playoff contro la FeralpiSalò

"Quando Baldini dice che il Palermo ha 23 titolari afferma il vero e la gara pareggiata in rimonta con l'Entella lo ha confermato". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette sotto la lente d'ingrandimento le possibili mosse di Silvio Baldini in vista del doppio confronto in semifinale playoff contro la FeralpiSalò. Arrivati nel momento clou degli spareggi verso la Serie B, la fatica è un fattore che si fa sentire e che non va sottovalutato, guardandosi bene dallo schierare un undici si affidabile ma che comincia a sentire il peso di gare e prestazioni fisicamente impegnative e probanti.

Chi ha tirato la carretta per diverse settimane, oggi appare affaticato com'è normale che sia. Giocatori su cui Baldini ha di fatto costruito il suo mantra calcistico vincente quali Brunori, Valente, Floriano e Marconi sembrano fare fatica a reggere i ritmi serrati di due gare ogni settimana. È per questo che, come visto nella rimonta contro la Virtus Entella, al Palermo servono sempre più le seconde linee. Quanto mai vere adesso le parole ripetute come fossero legge da Baldini in svariate occasioni: "Il Palermo ha ventitré titolari".

Un concetto utile a motivare il gruppo, ma se si considerano anche le dieci diffide in rosa, il turnover potrebbe non essere una soluzione tanto impensabile. "Tra gli elementi che devono stare attenti ci sono entrambi i portieri (Pelagotti è stato ammonito dalla panchina) e tre difensori titolari: Buttaro, Lancini, Marconi, più Crivello. A centrocampo Odjer e Damiani, le alternative alla coppia titolare De Rose e Dall'Oglio, che a turno hanno già scontato una squalifica, mentre in attacco la scure della squalifica pende su Valente e Brunori, due pezzi da novanta del reparto avanzato", prosegue il quotidiano, che fa il punto proprio sui possibili squalificati in vista della gara del 'Barbera' in programma domenica.

Da Fella e Soleri - decisivi nell'ultima contro l'Entella - a Silipo e Perrotta, con quest'ultimo che potrebbe dare una grossa mano a Baldini per far rifiatare a turno la coppia di centrali. Il tecnico ha fatto capire che cambierà soltanto quando necessario, chiave di lettura comprensibile vista l'affidabilità che il suo scheletro titolare ha dato per prestazioni e risultati, ma adesso la filosofia dei ventitré titolari può anche diventare un fattore cruciale.