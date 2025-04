Palermo, 5 finali per i playoff

La formazione guidata da Alessio Dionisi si avvicina alla fase decisiva della stagione

⚽️ 20 aprile - 08:00

Il Palermo, considerato alla vigilia del campionato l'assoluta favorita ad ottenere un posto nel prossimo campionato di Serie A, si trova attualmente al 7° posto in classifica con 45 punti, frutto di un annata caratterizzata da molti bassi e pochi alti. Ora, accedere alla griglia playoff è diventato l'obiettivo principale della società rosanero. A 5 giornate dal termine i siciliani non sono ancora certi di ottenere un posto nella griglia: dopo la debacle di Bari i rosanero vantano solamente un punto di vantaggio dal Cesena 9° in classifica e sullo stesso Bari 8° in classifica, che occupa l'ultimo posto che consente l'accesso ai playoff di categoria.

I siciliani per accedere alla lotteria dei playoff necessitano di almeno 10 punti in queste ultime 5 sfide di campionato contro: Carrarese, Catanzaro, Sudtirol, Cesena e Frosinone. Tutte sfide che nascondono delle insidie importanti con 3 formazioni che scenderanno in campo con il fuoco agli occhi per ottenere la permanenza della categoria, e due dirette concorrenti fuori dalle mura amiche.

Il Palermo potrà contare sul fattore campo e sul sostegno dei tifosi rosanero in 3 di queste ultime 5 partite: contro Carrarese, Sudtirol e Frosinone. Gare sulla carta favorevoli, ma rese complicate dalla necessità degli avversari di ottenere punti salvezza.

Più complicate appaiono le sfide contro Catanzaro e Cesena, entrambe le squadre sono sopra ai rosanero in classifica e potranno contare sul sostegno dei propri tifosi. A Catanzaro inoltre sarà assente la tifoseria rosanero, e ciò indubbiamente potrebbe favorire la squadra di casa.

Al di là dei calcoli, alla squadra di Dionisi servirà un netto cambio di marcia già dalla sfida in programma domani contro la Carrarese: non sono ammessi altri risultati se non la vittoria, nonostante la formazione toscana sia decisa a consolidare il proprio margine sul Sudtirol, attualmente in zona playout.