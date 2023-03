Palermo, 4° giorno di ritiro a Girona: esercizi tattici per i rosa di Corini. Sala…

Quarto giorno di preparazione per il Palermo FC di Eugenio Corini , ospite della "consorella" Girona , presso il centro sportivo "La Vinya".

Sotto la guida del tecnico di Bagnolo Mella, i rosanero stanno sfruttando al meglio la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle nazionali, lavorando intensamente in vista del prossimo match di Serie B contro il Parma, in programma sabato 1 aprile alle ore 14:00 allo Stadio "Tardini".