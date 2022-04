Palermo, 33 per i gemelli del gol: Brunori-Soleri, coppia d’oro nella storia rosanero

Brunori e Soleri sono l'oro del Palermo, con ben 33 reti realizzate in due che permettono ai gemelli del gol di piazzarsi nel podio di una speciale classifica di coppie offensive

"Intanto, i due migliori marcatori della squadra di Baldini si godono il terzo posto (in coabitazione con Pavesi de Marco e Fiumini, pure loro giunti a quota 33 nel 1947/48), davanti a coppie che hanno fatto la storia del Palermo nel calcio che conta", prosegue il quotidiano, che sottolinea come i due bomber abbiano superato coppie come quella formata da Miccoli e Cavani, veri e propri "mostri sacri" della storia a tinte rosanero. La soglia dei quaranta gol non è certamente irraggiungibile per i due, anche se mancherebbero tre partite al termine della regular season e, considerando la portata di avversari come Monopoli, Catania e Bari, viene difficile pensare che i due possano siglare sette gol in quest'ultimo tris di incontri. Nonostante questo, però, i due viaggiano comunque a suon di record, che anche a livello europeo, si fa fatica ad eguagliare.