Palermo, 3° giorno a Girona: i rosa di Corini al lavoro al “La Vinya”

In archivio il secondo giorno di ritiro del Palermo presso il centro sportivo "La Vinya" del Girona FC . La squadra di Eugenio Corini si prepara meticolosamente al prossimo appuntamento di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia . Il match - valido per la trentunesima giornata del torneo di Serie B - è in programma sabato 1 aprile alle ore 14.00. Dopo la doppia seduta di lavoro svolta ieri da Brunori e compagni che hanno focalizzato l'attenzione sulla fase offensiva e sul possesso palla, ieri ha precauzionalmente interrotto in anticipo la propria seduta d'allenamento, Jeremie Broh .

Quest'oggi nuovo giorno intenso di preparazione in terra spagnola per gli uomini di Corini che proseguiranno il loro lavoro in vista della sfida del "Tardini" contro la formazione ducale, attualmente nona in classifica alle spalle proprio dei rosanero, in un chiaro scontro playoff.