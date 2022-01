Palermo, 3 dubbi per il Catanzaro: da Brunori a Perrotta, Baldini e le alternative

Silvio Baldini potrebbe non avere a disposizione tre titolari per il suo esordio in campionato contro il Catanzaro. Il tecnico ex Empoli studia le possibili alternative

"L’emergenza è finita, ma gli strascichi si fanno sentire. Già ieri, a Marineo, si sono visti i primi «effetti» del Covid-19 sul Palermo: Brunori, Almici e Perrotta rischiano di dover alzare bandiera bianca per lunedì a Catanzaro". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio la situazione relative alle possibili assenze nella rosa del Palermo in vista del ritorno in campo contro il Catanzaro. La sfida del 'Ceravolo' sarà anche il nuovo esordio in panchina per Silvio Baldini, che alla prima partita della sua avventura rosanero dovrà studiare alcune possibili alternative in vista di tre probabili assenze tra i titolari del suo schieramento.

Brunori, Perrotta ed Almici, questi i tre nomi a rischio forfait per l'importante gara di campionato, nella quale il Palermo vorrà subito dare l'impronta di una squadra proiettata con forza all'obiettivo promozione. Nessuno dei tre è sceso in campo per l'allenamento congiunto di ieri a Marineo. Tutti per motivazioni fisiche, diverse tra loro ma che certamente preoccupano non poco il tecnico. Perrotta è indisponibile ormai dalla sosta natalizia, ed è stato tra gli ultimi giocatori della rosa a risultare negativo al test antigienico. Il suo primo e finora unico allenamento è stata la sessione di mercoledì, svolta con un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo.

Situazione diversa per Brunori e Almici. L'attaccante e il terzino si allenano ormai da settimane insieme al gruppo, ma potrebbero non farcela per la sfida di Catanzaro. "Non è certa, ma è senza dubbio da valutare, la possibile assenza di Almici. Il terzino si è allenato regolarmente con i compagni sin dal suo rientro, però a Marineo non è sceso in campo. (...) Già pronta, infine, la soluzione in attacco. Perché Brunori necessita di un ulteriore «via libera» dei medici (pur avendo svolto gli allenamenti col gruppo negli ultimi due giorni) e questo spalanca le porte a Soleri (...)".

Prosegue così il quotidiano, che spiega dà quasi per certa la soluzione di Soleri al centro dell'attacco, con le maglie da titolari di Almici e Perrotta che dovrebbero essere in ballottaggio rispettivamente tra Doda e Accardi, Giron e Crivello.