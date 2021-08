Palermo, 3-4-1-2 o 3-4-2-1: ecco come i tifosi vorrebbero in campo i rosanero

I tifosi rosanero hanno detto la loro in merito al modulo con il quale preferirebbero vedere la squadra in campo

Il Palermo si avvicina alla prima stagionale in campionato dopo il rotondo successo ottenuto in Coppa Italia di C, quando sabato scorso si è sbarazzato agevolmente del Picerno per 4-1. Mister Giacomo Filippi nella sfida contro i lucani ha proposto un unico trequartista alle spalle di due punte quali Brunori e Soleri, adesso servirà capire se anche in campionato vorrà procedere in tal modo. Il tecnico siciliano nel corso delle varie conferenze stampa ha a più riprese confermato che sarà importante essere duttili e di conseguenza i moduli tattici potranno e dovranno essere alternati. I tifosi rosanero alla domanda "Quale modulo preferisci?", non sono stati poi troppo scontati nel dare una risposta. A vincere per il rotto della cuffia è stato il sistema di gioco che prevede un solo fantasista totalizzando il 36% dei voti mentre c'è chi preferirebbe vedere due trequartisti alle spalle di un centravanti (34%). C'è anche un 23% dei votanti che vorrebbe escogitare il 3-5-2 e addirittura un 6% che vorrebbe vedere un Palermo in campo con un modulo alternativo a questi proposti.