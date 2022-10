Palermo, 3-0 al “Liberati”: la Ternana brilla, rosanero senz’anima

Nuova sconfitta per il Palermo di Corini che adesso è in zona retrocessione

"Con l’unica nota stonata dell’infortunio a Capuano a rendere un po’ meno felice un sabato altrimenti immacolato, nel quale il Palermo non riesce proprio a trovare il modo per arginare il carro armato di casa rossoverde ", sottolinea il quotidiano.

Unico squillo per i rosanero, quello di Saric che per poco non ha beffato la difesa della Ternana. I padroni di casa sprecano nei primi quarantacinque minuti di gioco, ma nella ripresa non lasciano scampo al Palermo.