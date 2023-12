Palermo, 22enne ucciso in discoteca: aveva militato nel settore giovanile rosanero

Tragedia nella notte a Palermo. Un giovane di 22 anni è stato ucciso, raggiunto da due colpi di arma da fuoco nei pressi della discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi.

La vittima è Rosolino Celesia , morto appena giunto all'ospedale Civico, dove era stato prontamente trasportato con un mezzo privato. A indagare è la Squadra mobile, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Nel 2019-2020 ha militato in Serie D con la maglia del Troina prima, del Marsala poi, maturando otto presenze e subentrando negli ultimi undici minuti di gioco proprio con nel match dei marsalesi al Barbera la formazione contro il Palermo, all’epoca in D dopo il fallimento. L’ultima esperienza, nel 2021, alla Parmonval in Eccellenza.