Palermo, 2022 da urlo: dalla Serie B al City Football Group. Brunori…

Il 2022 è certamente un anno da ricordare per il Palermo FC , dalla scalata verso la Serie B al passaggio di proprietà al City Football Group . "Dal Covid-19 ad una promozione che fino allo scorso gennaio non era nemmeno preventivabile", riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".

2022 DA URLO - Il nuovo anno si era aperto non certo nel migliore dei modi per i rosanero, con la squadra colpita dal cluster di contagi da Coronavirus durante lo stop natalizio del campionato di Serie C, proprio mentre sulla panchina sedeva l'allora neo tecnico Silvio Baldini. Il coach nativo di Massa alla guida del Palermo dopo il benservito del presidente Dario Mirri a Giacomo Filippi, che lasciava la squadra al quarto posto in campionato. Alla guida della formazione rosanero viene chiamato Baldini, che già diciannove anni prima era stato tecnico nel capoluogo nell'era Zamparini. "Con il tecnico toscano la squadra nn ha quel cambio di passo sperato..." - scrive la rosea, che si sofferma anche sul nuovo uomo simbolo rosanero, Matteo Brunori.