Palermo, 2 milioni di telespettatori per la finale playoff: numeri record sui social

Quasi due milioni di telespettatori hanno seguito in tv Palermo-Padova . "Palermo-Padova è stata la partita più vista nella storia del calcio della Lega Pro con quasi 34mila presenze al Barbera, e milioni di tifosi collegati dall’Italia e dal mondo. Il match è stato seguito da quasi 2 milioni di persone, se si considerano circa 1,5 milioni di tifosi, sintonizzati per la prima volta su Rai2, con la partita ritrasmessa nel mondo da Rai Italia. Quasi il triplo dei 567mila spettatori Rai dello spareggio per la serie A tra Pisa e Monza", si legge in una nota diramata dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.

"A questi numeri si aggiungono qua le 420mila persone raggiunte da Sky - con un ascolto medio di 132mila contatti – e gli spettatori di Eleven, dove il dato dei Play Off si è impennato rispetto alla regular season, con +72% di spettatori". Ma non solo: "In occasione della finale, i canali social del Palermo hanno registrato numeri record, con quasi 17,5 milioni di persone raggiunte tra Facebook e Instagram e 3,5 milioni di interazioni. Il nuovo canale ufficiale su Tiktok, aperto due giorni dopo la promozione ha già raggiunto quasi 30mila follower in 48 ore", conclude il comunicato in questione.