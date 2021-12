Palermo, -2 ai test Covid: il club in attesa della Figc per booster vaccini

Ultimi giorni di vacanza, poi i calciatori del Palermo torneranno in Sicilia per iniziare la preparazione in vista dell'Acr Messina

Mediagol (nc) ⚽️

"Rosa in attesa della Figc per booster vaccini". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Ultimi giorni di vacanze e poi i rosanero torneranno in campo per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida contro l'Acr Messina, in programma il prossimo 9 gennaio allo Stadio "Renzo Barbera". Prima, però, i calciatori dovranno sottoporsi ai controlli previsti dal protocollo per riprendere gli allenamenti. E i test Covid sono in programma il prossimo 1° gennaio. Tranne per il componente del gruppo squadra risultato positivo al Covid-19 in questi giorni.

"La società e lo staff medico, intanto, sono in attesa di disposizioni da parte della Figc in merito all’obbligo vaccinale per tutti i calciatori", si legge. I rosanero si sono sottoposti alla vaccinazione già lo scorso 7 agosto. Passati ormai più di cinque mesi dalla seconda dose (o dalla prima, per chi era guarito), la squadra è a disposizione per la terza. D'altra parte, stando alla FAQ del Dipartimento per lo sport, dal 10 gennaio "l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della cosiddetta certificazione verde rafforzata", valida soltanto per soggetti guariti dal Covid-19 o vaccinati.