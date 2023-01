Palermo, 13 gol alla Primavera della Viterbese: poker Di Mariano, segna anche Saric

Ultimo giorno di ritiro nella Capitale per il Palermo di Eugenio Corini

Al Centro Sportivo "Giulio Onesti" - informa in club di viale del Fante - il test è terminato con il risultato di 13-0 in favore dei rosanero: a segno Marco Sala, Francesco Di Mariano (4 gol), Matteo Brunori (3 gol), Jacopo Segre (2 gol), Nicola Valente e Dario Saric (2 gol).

La squadra allenata da Eugenio Corini riprenderà la preparazione nella giornata di lunedì in vista del prossimo match in casa del Perugia, in programma il prossimo 14 gennaio allo Stadio “Renato Curi”.