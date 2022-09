Palermo, 11.465 abbonamenti emessi. Mirri: “Tifosi rosa patrimonio inestimabile”

Alle 23.59 di ieri, domenica 4 settembre , si è ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti del Palermo FC per la stagione di Serie B 2022-2023. Il club rosanero, lo scorso 8 agosto aveva comunicato di avere prorogato il termine per l'acquisto degli abbonamenti fino a tale data. Proroga che ha permesso al Palermo di raggiungere quota 11.465 titoli emessi . Un numero importante che supera l'obiettivo degli oltre 10 mila abbonanti raggiunto in Serie D nel 2019 e fissato dal presidente Dario Mirri.

“Ritrovarci tra le squadre con più abbonati nel calcio italiano è l’ennesima conferma che Palermo e il Palermo giocano un ruolo da veri protagonisti nel panorama nazionale e non solo - ammette il numero uno del Palermo, ai canali ufficiali del club - I tifosi rosanero sono e rimarranno sempre un patrimonio inestimabile, fondamentale per il club, sempre sugli spalti del nostro Stadio in occasione delle partite ma anche nella vita di ogni giorno: chi è tifoso è tifoso sempre, e sarà sempre più partecipe e decisivo per il futuro del Palermo”.