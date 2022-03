Paganese, rosa ridotta all’osso: contro il Palermo out in otto

Sono otto i calciatori della Paganese che salteranno la sfida contro il Palermo, in programma alle ore 14:30

"Fa la conta degli assenti, Grassadonia, per una sfida che mette in palio punti pesanti per la Paganese". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Marcello Torre". Il tecnico della Paganese, infatti, non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara contro il Palermo i tre squalificati Konate, Manarelli e Bensaja; cinque gli indisponibili per infortunio.