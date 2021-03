Paganese-Palermo, la curiosa statistica: i rosanero sanno vincere soltanto in Sicilia e Campania

“La squadra rosa sa vincere soltanto in Sicilia e Campania”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla gara Paganese-Palermo, in programma sabato sera allo Stadio “Marcello Torre” alle ore 20. Una trasferta che “può essere di buon auspicio”, scrive il noto quotidiano. Le vittorie conquistate fin qui dalla compagine siciliana sono arrivate, infatti, solo in Sicilia ed in Campania.

Lontano dalle mura amiche del “Renzo Barbera”, il Palermo in questa stagione ha battuto Catania, Juve Stabia, Cavese e Turris. Ed in Campania gli uomini di Giacomo Filippi devono ancora affrontare Paganese e Casertana. L’unica compagine che Alberto Pelagotti e compagni non hanno battuto in trasferta in terra campana è, invece, l’Avellino.

Per quanto riguarda la Paganese, la formazione di Raffaele Di Napoli ha iniziato a vincere in casa soltanto nel 2021: tre i successi consecutivi centrati a febbraio contro Catanzaro, Vibonese e Turris, prima dei due pareggi ottenuti con Catania e Viterbese.