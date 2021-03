Paganese-Palermo, emergenza attacco per Filippi: Lucca squalificato, Saraniti in dubbio. La carta Rauti e le possibili soluzioni

Non si è ancora del tutto smaltita la delusione per il tonfo interno patito contro la Juve Stabia.

Tuttavia, il Palermo non può permettersi di rimuginare oltremodo ma è obbligato a voltare rapidamente pagina. Sabato sera infatti, la compagine di Filippi affronterà nell’anticipo serale del prossimo turno del campionato di Serie C la Paganese. Trasferta insidiosa ed impegnativa, condizionata da una sopravvenuta emergenza nel reparto offensivo per il tecnico rosanero. Lorenzo Lucca sarà infatti indisponibile per squalifica, dopo l’espulsione rimediata nel finale dell’infausto match contro la formazione di Padalino.

Focus Palermo, Lucca è l’ago della bilancia: patto di ferro, sirene di mercato e obiettivo playoff. I suoi gol decisivi per il futuro del club

Forti dubbi anche sulla presenza in campo anche dell’altro centravanti di ruolo a disposizione iu organico, il palermitano Andrea Saraniti. L’ex Lecce e Vicenza è alle prese con i postumi di un’elongazione al polpaccio che lo ha già costretto ai box nel turno precedente contro la Juve Stabia. Come ovviare al possibile forfait delle due punte centrali in casa Palermo?

Questo il quesito a cui prova a rispondere l’edizione siciliana del “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

L’approfondimento sul tema pubblicato sul noto quotidiano sportivo nazionale illustra le possibili soluzioni vagliate da Filippi al fine di schierare in terra campana un reparto offensivo competitivo e ben assortito. L’allenatore rosanero, coadiuvato dal nuovo vice Levacovich, ha provato nel corso della seduta di allenamento di ieri una sorta di 3-4-2-1 con Broh e Silipo trequartisti a sostegno di Rauti nel ruolo di terminale offensivo. Collocazione tattica non nuova per l’ìex Monza, già impiegato da centravanti nel settore giovanile del Torino, club che detiene la proprietà del suo cartellino. Lo staff sanitario cercherà di accelerare il recupero di Saraniti per metterlo a disposizione di Filippi già da sabato prossimo. Il centravanti palermitano ieri si è allenato a parte insieme a Doda e Corrado.