PAGANESE-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma sabato sera contro la Paganese.

Originariamente in programma domenica 14 marzo alle ore 12.30 allo Stadio Comunale “Marcello Torre”, la sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C andrà in scena sabato sera alle ore 20. Infilzata per ben quattro volte dalla Juve Stabia, la compagine siciliana è reduce dalla sconfitta maturata lo scorso weekend fra le mura amiche del “Renzo Barbera”. Un ennesimo passo falso, caratterizzato dalle solite ingenuità difensive, che non è certamente passato inosservato dopo l’esordio entusiasmante di Giacomo Filippi sulla panchina rosanero in occasione del derby contro il Catania.

Al cospetto della formazione campana, Filippi dovrà certamente rinunciare a Lorenzo Lucca, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Il tecnico del Palermo ritrova però Moses Odjer e Ivan Marconi. Restano da valutare, invece, le condizioni di Andrea Saraniti, che ha causa di un problema al polpaccio ha saltato il turno precedente. L’attaccante palermitano è partito alla volta di Pagani con il resto dei compagni di squadra, ma la sua presenza in campo dal primo minuto resta in dubbio. Ancora fermi ai box Nicolò Corrado e Masimiliano Doda.

Contro gli uomini di Raffaele Di Napoli, Filippi proseguirà con il 3-4-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore gelese.

Davanti a Pelagotti, Palazzi (o Accardi), Marconi e Somma comporranno la linea difensiva, mentre Almici e Crivello agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. In avanti, due le possibili soluzioni: potrebbe toccare a Rauti agire da terminale offensivo di riferimento, ma spunta anche l’idea di Santana falso nueve. Infine, il tridente potrebbe essere completato da Silipo e Floriano.

Ecco le probabili formazioni di Mediagol.it di Paganese e Palermo.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Onescu, Schiavino, Sirignano; Carotenuto, Zanini, Bramati, Gaeta, Squillace; Guadagni, Diop.

Indisponibili: Campani, Mattia, Mendicino, Sbampato.

Squalificati: Volpicelli.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Palazzi (Accardi), Marconi, Somma; Almici, De Rose, Luperini, Crivello (Valente); Silipo, Santana (Rauti), Floriano.

Indisponibili: Corrado, Doda.

Squalificati: Lucca.