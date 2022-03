Paganese-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Paganese e Palermo è in programma questo pomeriggio allo Stadio "Marcello Torre"

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 14:30, allo Stadio "Marcello Torre", il Palermo affronterà la Paganese di mister Grassadonia nella gara valevole per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022.

I tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Ma non solo; Paganese-Palermo, infatti, verrà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport, sul canale 252 della piattaforma Sky (su satellite e fibra ottica), con visione inclusa nel pacchetto calcio.