Paganese-Palermo, al “Torre” arbitra Marini di Trieste: i precedenti con i rosanero

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Nicolò Marini di trieste, designato per il match del girone C di Serie C Paganese-Palermo, in programma domenica 27 marzo allo Stadio "Marcello Torre". Ricordi amari per i rosanero...

Sono state rese note questo pomeriggio le designazioni arbitrali relative al trentaquattresimo turno del girone C di Serie C, in programma domenica 27 marzo. Sarà il signor Nicolò Marini della sezione di Trieste a dirigere il match del "Renzo Barbera" tra Paganese e Palermo. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dai signori Giacomo Monaco di Termoli e Nicolo' Moroni di Treviglio, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Sono tre i precedenti per la squadra rosanero, che ha già incrociato il fischietto di Trieste nella stagione di Serie C 2020-2021. Il primo risale alla gara del primo turno di Coppa Italia di C, Palermo-Teramo, con i rosanero che si imposero sulla formazione abruzzese per 2-0. Per quanto riguarda la seconda gara sotto la direzione del signor Marini, ricordo amaro per il Palermo nel match casalingo contro la VirtusFrancavilla valido per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C dello scorso campionato. Uno a due il risultato di quella sfida, che vide il Palermo, allora guidato dal tecnico Roberto Boscaglia, uscire sconfitto dal "Barbera" sotto i colpi della compagine pugliese dopo l'iniziale vantaggio rosanero su gol di NicolaValente. La terza sfida che riguarda l'incrocio tra l'arbitro di trieste e la squadra siciliana, riguarda la stagione di Lega Pro in corso, anche questa certamente non da ricordare per la formazione rosanero. Si tratta, infatti, della sconfitta per 1-0 contro il Latina dell'ex Di Donato, ko che determinò di fatto l'esonero del tecnico di Partinico, GiacomoFilippi.

Ricordi non felici anche per la Paganese, che ha incrociato una sola volta il direttore di gara friulano, in occasione del match esterno perso contro il Monterosi Tuscia, lo scorso diciassette ottobre, nel nono turno di del girone C di Serie C 2021-2022, in scena al "marcello Martoni". La gara si chiuse sul risultato di 1-0 a favore della formazione della Tuscia.

Quindici in totale le apparizioni nella stagione, tra Lega Pro e campionati Primavera in corso, per il direttore di gara designato per la sfida di domenica prossimo tra la compagine rosanero guidata da SilvioBaldini e la squadra azzurrostellata allenata da Gianluca Grassadonia. Nella media numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette dal fischietto di Trieste, con 70 ammonizioni totali. Cinque le espulsioni per somma di ammonizione ed altrettanti i rossi diretti. Anche il numero di calci di rigore concessi da Marini è relativamente basso, con soli cinque penalty fischiati in questa stagione, 3 nel girone C, 1 nel gione B ed 1 nel nel gione A di Serie C.