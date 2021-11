Paganese, Grassadonia: “La mia sul Palermo, il rosso a Tissone una mazzata”

Le dichiarazioni rilasciate in mixed zone dal tecnico della Paganese al termine della sfida contro il Palermo

"Inutile parlare degli assenti". Lo ha detto Gianluca Grassadonia , intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il tecnico della Paganese ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine campana in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Un risultato pesante, condizionato - a suo dire - dall'espulsione di Tissone .

"Passo indietro rispetto alle trasferte di Foggia e Avellino? Sicuramente non abbiamo giocato come a Foggia dove quantomeno avevamo il pallino del gioco in mano. Abbiamo avuto questo episodio dove abbiamo perso palla a centrocampo e loro sono ripartiti, ma era una partita in equilibrio. Rosso a Tissone? Non lo giudico, l’arbitro ha deciso così: per noi è stata una mazzata. Ci ha penalizzato. Poi loro hanno calciatori in grado di cambiare una partita, Silipo è un giocatore di qualità, Soleri che è anche importante e per noi è diventato difficile", ha concluso.