Paganese, Firenze: “Affrontare il Palermo uno stimolo. Rosa forti, non sarà facile”

Le parole del centrocampista, Marco Firenze, in vista del prossimo impegno in campionato contro il Palermo

Nuovo ko per la Paganese che, dopo essere caduta 3-0 a Foggia, ha subito una nuova sconfitta contro la Fidelis Andria al “Torre” . A decidere la gara, valida per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C , un gol dell'ex Gaeta . Un risultato analizzato in conferenza stampa dal centrocampista Marco Firenze, proiettatosi al prossimo impegno contro il Palermo di Filippi.

“Giocare al Barbera? Andare a Palermo deve essere uno stimolo, soprattutto per i più giovani perché non capita spesso di poter affrontare squadre di quel calibro e con questa storia. Dobbiamo cercare di andare là preparando la gara in settimana come abbiamo sempre fatto. Il Palermo è una squadra forte e non sarà facile come non lo è nessuna partita”. le parole del centrocampista.