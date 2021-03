Paganese, due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: sabato la sfida contro il Palermo

Cattive notizie per la Paganese.

L’incubo Covid non dà tregua alla Paganese. La compagine campana dovrà affrontare il Palermo nella prossima sfida di Serie C prevista per sabato alle 20:00. Come da protocollo, tutto il gruppo squadra azzurro, ha effettuato il consueto giro di tamponi molecolari prima del match. Questi, tuttavia, hanno evidenziato due casi di positività al Covid 19 nel gruppo squadra. Come si evince dalla nota ufficiale rilasciata attraverso i canali ufficiali del club, i due calciatori si trovano attualmente in isolamento, così come previsto dal protocollo.

“La Paganese Calcio 1926 srl comunica che a seguito del ciclo di test Anti-Covid19, mediante tampone molecolare, a cui si è sottoposto ieri il Gruppo Squadra sono emersi due casi di positività.

I tesserati in questione, entrambi asintomatici, sono in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Buone notizie invece per i due tesserati risultati positivi la scorsa settimana, che stamattina hanno effettuato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva, ed oggi ritorneranno ad allenarsi in gruppo”.