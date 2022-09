Padova-Vicenza 2-1, primo gol in biancorosso per l’ex Palermo Stoppa: gli highlights

Arrivato nel corso della sessione estiva di calciomercato al Palermo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Sampdoria , il jolly offensivo classe 2000 ha lasciato a sorpresa il club rosanero lo scorso 1° settembre, approdando al Vicenza . Giunto in Sicilia quando Silvio Baldini e Renzo Castagnini erano ancora in carica nei rispettivi ruoli, il ragazzo non è stato ritenuto pronto e funzionale al progetto tecnico nell'immediato di Eugenio Corini .

Adesso una nuova avventura in Lega Pro, iniziata nel migliore dei modi. Entrato in campo al minuto 46 della sfida tra Padova e Vicenza, Stoppa ha messo a segno la rete dell'1-1. Un tiro potente e preciso. Un vera e propria magia che non è, però, bastata alla compagine guidata da Francesco Baldini. Il derby andato in scena all'Euganeo, infatti, ha visto trionfare i padroni di casa grazie al gol realizzato da Russini al minuto 84. Di seguito, gli highlights della gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C: