Padova-Palermo, Santana: “Approccio? Baldini un maestro. Brunori e il record…”

Le dichiarazioni di Santana a pochi minuti dall'inizio di Padova-Palermo, valida per l'andata della finale dei playoff di Serie C

"Sfida difficile, entrambe le squadre a questo punto hanno qualcosa in più delle altre. Ci siamo preparati al meglio per affrontare la gara. Padova? Non lo temiamo, temiamo noi stessi. Abbiamo intrapreso una strada e i ragazzi sono migliorati tanto. Rendimento in trasferta migliore? Fuori casa le squadre ci lasciano un po di spazio e con il nostro modo di giocare facciamo male, dobbiamo continuare quanto fatto finora e continuare a giocare così. Problema diffidati? Abbiamo 23 giocatori forti e pronti per poter dare il loro contributo, siamo tranquilli e la questione diffidati non ci preoccupa. Approccio? Baldini è un maestro, riesce a trasmettere sempre qualcosa di positivo ai ragazzi e loro riescono a capirlo al meglio, siamo fiduciosi. Brunori e il record di Luca Toni? Gli auguro si superarlo, è un giocatore che gioca tanto per la squadra e merita di fare più di 30 gol".