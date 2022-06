Padova-Palermo: Oddo e Mirabelli col rosanero nel destino. Da Baccaglini a Mirri…

Da Mirabelli a Oddo, il ds ed il tecnico del Padova incrociano il Palermo: rosanero nel destino dei due ex Milan, in passato vicini al club rosanero

Tra poco più di quarantotto ore sarà la volta di Padova - Palermo , match d'andata della Finale playoff di Serie C . Il primo atto della sfida tra la formazione biancoscudata di Oddo e la compagine rosanero gudata da Silvio Baldini è in programma allo Stadio "Euganeo" domenica 5 giugno alle 21.00. Sarà il primo dei due incroci, decisivi per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile verso la prossima Serie B .

L'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", ricorda come nel corso degli anni Massimilano Mirabelli e Massimo Oddo, rispettivamente attuali ds e tecnico del Padova, sono stati vicini alla società di viale del Fante. Per il dirigente ex Milan e l'allenatore, anch'egli dal passato rosanero, il Palermo poteva anche non essere un avversario. Negli anni, infatti, il tecnico era finito sul taccuino di Baccaglini, che nella sua brevissima parentesi da numero uno del club rosanero, definì Oddo come "il prescelto". Il bivio più recente è però quello di Mirabelli, con l'attuale ds patavino che circa un anno fa ebbe un incontro con il patron rosanero, Dario Mirri, che voleva il dirigente alla guida dell'area tecnica del club siciliano. Incontro che non sortiì poi alcun effetto nelle gerarchie dirigenziali della società siciliana, con il patron rosanero che riconfermò l'attuale polo manageriale con al vertice il direttore sportivo Renzo Castagnini.