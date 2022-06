Padova-Palermo, le pagelle dei quotidiani: muro Lancini-Marconi, De Rose il motore

Mediagol.it vi propone le pagelle dei quotidiani, con i voti dati ai calciatori del Palermo ed al tecnico rosanero Silvio Baldini, dopo il successo dell'Euganeo contro il Padova, nel match d'andata della Finale playoff di Serie C

Gioia rosanero anche all'Euganeo. Dopo Trieste, Chiavari e Salò gli uomini di Silvio Baldini espugnano anche Padova nel primo atto del doppio confronto della Finale playoff di Serie C. Un Palermo concreto, quello sceso in campo in terra veneta, al quale è bastato il gol messo a segno al 10' del p.t. da Roberto Floriano, per portare sul proprio binario la prima delle due sfide che aggiudicheranno l'ultimo posto disponibile verso al prossima Serie B 2022-2023. Concentrati e ordinati, De Rose e compagni hanno saputo arginare senza alcun particolare affanno le sortite offensive della formazione patavina guidata da Massimo Oddo.