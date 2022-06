Padova-Palermo, la B in 180′ sempre una battaglia: i precedenti e quei rigori…

Storie di finali playoff, decise ai calci di rigore - come quella della scorsa annata che ha coinvolto proprio il Padova - e con partite combattute

"Finali toste e combattute. Sempre, o quasi. Almeno col formato attuale, che coinvolge le squadre di tutti i gironi della Lega Pro, i play-off di Serie C hanno spesso avuto una conclusione tirata, sia sul risultato che sul piano delle emozioni". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio le ultime finali playoff per la promozione in Serie B giocate con l'attuale formato della doppia sfida.

Il Padova proprio lo scorso anno andò vicinissimo alla promozione tramite spareggi, ma nella doppia finale a prevalere fu l'Alessandria di Longo, che prevalse in seguito alla lotteria dei calci di rigore arrivata in seguito ai due pareggi per 0-0 culminati al termine delle sfide dell'Euganeo' e del 'Moccagatta'.

Finali con gara d'andata e ritorno se ne sono giocate quattro, quella tra Padova e Palermo completerà un quintetto di gare decisive nel quale è anche presente il Trapani, che proprio nella gara di ritorno nel suo 'Provinciale' conquistò il ritorno in Serie B. "Sia Piacenza-Trapani (0-0) che Pisa-Triestina (2-2) terminarono in fatti in parità, con i trapanesi che riconquistarono la B vincendo 2-0 al «Provinciale» e i pisani capaci di imporsi per 3-1 a Trieste solo dopo i tempi supplementari", sottolinea il quotidiano, che racconta come negli ultimi anni si siano viste finali piuttosto equilibrate, in gara doppia o secca.

"È stata una battaglia quella del 2020 tra Reggiana e Bari, con gli emiliani che a sorpresa ebbero la meglio sui «galletti», battuti per 1-0 a Reggio Emilia. Vennero festeggiate in campo neutro, infine, le promozioni di Parma e Cosenza", chiude il GdS.