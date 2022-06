Padova-Palermo, Ghirelli: “All’Euganeo tifo “per” e non “contro”. Ci dà speranza”

Le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine della sfida tra Padova e Palermo andata in scena ieri sera all'Euganeo

Va al Palermo il primo round del doppio confronto contro il Padova che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B. A decidere, una rete di Floriano, che fa impazzire gli oltre tremila supporters rosanero accorsi all'Euganeo per sostenere gli uomini di Baldini. A celebrare il grande match disputatosi ieri sera - spendendo parole ai miele per le due tifoserie gemellate presenti sugli spalti, è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli , tramite un tweet.

"Padova-Palermo, la cosa più bella sono i tifosi che insieme sono venuti allo stadio; in curva Palermo, la bandiera del Padova, in gradinata Padova, la bandiera Palermo. Il tifo PER e NON CONTRO, questo è il calcio in cui rivalità sportiva e rispetto ci dicono : SPERANZA, CI SIAMO".